Рядом с НИИ бумажной промышленности у площади Мужества провалился асфальт. В дыру легко войдёт автомобиль

Огромная дыра образовалась возле НИИ бумажной промышленности в Выборгском районе Петербурга 2 августа. Об опасном участке на тротуаре рассказали очевидцы в социальных сетях.

Асфальт провалился у 51-го дома на 2-м Муринском проспекте. «На прорыв трубы это совсем не похоже. Если он и был, то больше похоже, что это скорее следствие просадки грунта, нежели его причина. С другой стороны проезда асфальт приподнят, на самом проезде появились трещины», — написали горожане.

В Водоканале «Фонтанке» пояснили, что по данному адресу устранили небольшое вытекание ещё в 14.30. После него произошёл обвал грунта. Ремонтная бригада направилась к месту обрушения.