Посольство США в России призвало сограждан не гулять завтра по центру Москвы

Посольство США в Москве в пятницу рекомендовало согражданам 3 августа избегать маршрутов проведения акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

В дипмиссии предупредили, что в центре города в субботу в 14:00 планировали собраться сторонники незарегистрированных кандидатов и провести шествие по Бульварному кольцу и поэтому там будет много полиции. В перечне мест встречи протестующих дипломаты назвали Никитские ворота, Покровские ворота, Пречистенские ворота, Трубную и Тургеневскую площади и Новопушкинский сквер.

Гражданам США в связи с этим рекомендовали следить за новостями в местных СМИ, избегать зоны проведения акции, избегать толп и демонстраций, проявлять бдительность в местах скопления туристов, пересмотреть личные планы по мерам безопасности и носить с собой документы, подтверждающие личность. Также им посоветовали уведомить близких о происходящем.