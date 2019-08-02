Байкеры вытеснили театралов с площади Островского. Пел им Розенбаум

Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Фестиваль St. Petersburg Harley Days стартовал в Петербурге 2 августа. На площади Островского собрались любители двухколёсного транспорта разных возрастов.

Брутальных мужчин в коже сопровождали дамы, дети и собаки. Последние тоже были в коже. На фестивале представлены авторские мотоциклы, все желающие могли пообщаться с их владельцами.

Большая часть участников приверженцы Нarley-Davidson, но встречаются и любители других марок. Специальным гостем фестиваля стал Александр Розенбаум. Также гости приняли участие в профилактической акции Октябрьской железной дороги и сдали импровизированный экзамен на знание правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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Напомним, фестиваль St. Petersburg Harley Days проходит на площади Островского со 2 по 4 августа. Небольшой вечерний мотопарад пройдет этим вечером с 21.30 до 22.00, основной же мотопарад пройдет в субботу 3 августа на Дворцовой. Колонна байкеров стартует в 13.00, проедет по Кутузовской, Воскресенской, Смольной и Синопской набережным, в сторону Обводного канала, по Московскому проспекту до Монумента героическим защитникам Ленинграда, где развернутся обратно и финишируют на площади Островского.