«Красный Бор» по рекомендации ФСБ защитили от террористов. Беспилотники над полигоном не пролетят
Систему защиты от дронов ввели на территории полигона «Красный Бор». Об этом рассказали в комитете по природопользованию Петербурга 2 августа.
Система защиты от беспилотных летательных аппаратов коммерческого типа (КомБПЛА) введена в эксплуатацию «с целью обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической, по рекомендации управления Федеральной службы безопасности России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
Нововведение предназначено для обнаружения и блокировки беспилотников, приближающихся к территории полигона. Управляет устройством оператор, на пульт к которому поступает сигнал о приближающейся угрозе.
«Предусмотрено несколько режимов функционирования. В режиме «сигнализация + автоматическое блокирование» обеспечивается активация блоков формирования помех сразу после идентификации летательного аппарата нарушителя, не позволяя ему приблизиться к охраняемому объекту. При сигнализации и блокировании с задержкой блоки формирования помех активируются с предустановленной задержкой, обеспечивая потерю управляемости КомБЛА над территорией охраняемого объекта или в непосредственной близости от него. Также возможно ручное блокирование и контролируемое блокирование беспилотного летательного аппарата нарушителя по визуальному контакту с ним: активация блоков формирования помех происходит только по команде оператора», — рассказали в комитете.
Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подписали соглашение о взаимодействии по передаче ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона Красный Бор» в ведение министерства со всем имуществом. Ликвидировать накопленный вред будут за счет средств федерального бюджета.
Справка:
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1-4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».