«Красный Бор» по рекомендации ФСБ защитили от террористов. Беспилотники над полигоном не пролетят

Систему защиты от дронов ввели на территории полигона «Красный Бор». Об этом рассказали в комитете по природопользованию Петербурга 2 августа.

Система защиты от беспилотных летательных аппаратов коммерческого типа (КомБПЛА) введена в эксплуатацию «с целью обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической, по рекомендации управления Федеральной службы безопасности России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

Нововведение предназначено для обнаружения и блокировки беспилотников, приближающихся к территории полигона. Управляет устройством оператор, на пульт к которому поступает сигнал о приближающейся угрозе.

«Предусмотрено несколько режимов функционирования. В режиме «сигнализация + автоматическое блокирование» обеспечивается активация блоков формирования помех сразу после идентификации летательного аппарата нарушителя, не позволяя ему приблизиться к охраняемому объекту. При сигнализации и блокировании с задержкой блоки формирования помех активируются с предустановленной задержкой, обеспечивая потерю управляемости КомБЛА над территорией охраняемого объекта или в непосредственной близости от него. Также возможно ручное блокирование и контролируемое блокирование беспилотного летательного аппарата нарушителя по визуальному контакту с ним: активация блоков формирования помех происходит только по команде оператора», — рассказали в комитете.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подписали соглашение о взаимодействии по передаче ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона Красный Бор» в ведение министерства со всем имуществом. Ликвидировать накопленный вред будут за счет средств федерального бюджета.