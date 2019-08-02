Полицейские показали генералу Плугину коллективную правду. Принимать её опасно

Сотни полицейских Петербурга и Ленобласти прочитали обращение сотрудников 53-го отдела. От майора до старшины подписались под текстом об издевательствах. Коллеги солидарны, потому что так везде. Теперь все смотрят за развитием событий.

78.мвд.рф

По мессенджерам силовиков города и области 1 августа разлетелась жалоба на условия службы, написанная сотрудниками 53-го отдела полиции в Приморском районе Петербурга на имя нового начальника главка Романа Плугина. Новость даже не в содержании, а в том, что под ней открыто подписались сами сотрудники.

Одной из основных претензий стали манеры руководящего состава. Так, приводится пример, как замначальника отдела Дощанов якобы обратился к оперативному дежурному с громкой репликой: "Я тебя застрелю, закрой рот". Хамство приводит к убыли состава — опытные сотрудники уходят на пенсию, хотя были готовы продолжать службу. С моральным климатом связывают и показатели: из лидеров отдел скатился на дно к аутсайдерам.

Строчки о требовании руководства покупать за свой счёт еду для задержанных придают наглядности. Для понимания скажем, что те, кто находится в камере более трёх часов, должны быть обеспечены питанием. Доставлять буйных или подозреваемых зачастую приходится на личных автомобилях, при этом об оплате топлива речи не идёт. Приходится также исполнять функции почтальонов и личных водителей. С наружными нарядами беда, и участковые вынуждены выходить на место происшествия в одиночку, пишут полицейские.

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В жалобе изложена механика метода, любопытного для обывателя и обычного для полиции, не отпускать сотрудников с работы. Исходя из текста, начальник отдела Дегтярёв и упоминавшийся заместитель Дощанов приказывают дежурным не принимать оружие, то есть не разоружать сотрудника после окончания рабочего времени. Это не позволяет ему выйти из отдела, не нарушив регламент. "Практика давняя – нет результата, продолжай работать", – отметил один из знакомых полицейских.

Ещё одной рутиной в 53-м отделе называют то, что сотрудников заставляют искать способы оплачивать административные штрафы. "Руководство требует от личного состава немедленной оплаты штрафов нарушителями, невзирая на установленные законом сроки", – доносят до генерала Плугина смыслы с земли. Как писала "Фонтанка", в теме штрафов прочно окопалось понятие "собираемость". Нужда столь сурова, что порой их оплачивают даже покойники. Выручают сержантов мигранты, регулярно переходящие дорогу в неположенном месте. Эту практику, кстати, выявила московская проверка имени инквизитора Соболя.

Как рассказывают авторы письма, каждый участковый помимо своей территории обслуживает ещё как минимум три. Зарплата от этого не прибавляется. График дежурств на август предполагает 24-часовую смену без времени на отдых. Параллельно существуют так называемые "подвесы" – когда сотрудник оформлен, но на службе не появляется. В результате тем же помощникам дежурного приходится выполнять обязанности участкового — отрабатывать заявки, выезжать на место происшествия, опрашивать граждан. Дежурный тем временем остаётся один на один с задержанными и доставленными, а также разрывающимися телефонами. Приём пищи и отправление естественных потребностей остаётся за скобками, сообщают подчинённые Плугину.

Из этнографических штрихов, которые можно почерпнуть из послания: руководство требует дактилоскопировать каждого доставленного с помощью системы распознавания отпечатков "АДИС Папилон". При этом ни один сотрудник дежурной части этому не обучался, утверждают полицейские, добавляя, что система регулярно выходит из строя, но доклады об этом на ситуацию не влияют.

Выматывает полицейских и то, что после того, как в семь вечера закрывается центральный вход в УМВД по Приморскому району, вечерний трафик перемещается на вход в 53-й отдел, который располагается в здании УМВД. Оперативный дежурный чисто физически не справляется, работая в нескольких ипостасях — своей, своего помощника и дежурного по разбору с доставленными и задержанными. Здесь отметим, что контрольно-пропускной режим подразумевает записывание в журнал данных каждого из посетителей, что чисто по времени хлопотно.

По мнению сотрудников, внезапное привлечение к обеспечению порядка на общественных мероприятиях на выходе дают нехватку времени на рассмотрение и принятие решений по материалам. Постановка невыполнимых задач в сжатые сроки лишает отпуска, а перевод на вышестоящие должности и в другие подразделения руководством не приветствуется. При этом свои резолюции на отказах начальство не ставит. Финальный аккорд близок к безнадёжности: сотрудников намеренно привлекают к дисциплинарной ответственности, чтобы не платить премии, а участковые работают без столов и стульев для приёма граждан.

47news опросил знакомых полицейских в территориальных отделах города и области. Самый распространённый ответ был: "Да, так везде".

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Если так везде, то принять сторону сотрудников 53-го отдела руководству будет непросто. Остальные 148 справедливо спросят: "Чем мы хуже?" По информации 47news, в понедельник, 5 августа, из Москвы в очаг смуты прибудет проверяющий. Логично, что, как и в любой структуре, недочёты легко будет найти как у руководства, так и у подчинённых.

Виктор Смирнов,

47news