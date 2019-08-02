Десять лет спустя. Заказчику убийства 21-летней студентки Румии Керимовой в Петебурге вынесли приговор

Создатель действовавшей в Петербурге этнической банды Мурад Мамедов приговорен за серию убийств. На группировку обратили внимание после гибели 21-летней студентки медуниверситета Румии Керимовой в апреле 2009 года.

Члены банды промышляли заказными убийствами и вымогательствами, сообщает 2 августа Следственный комитет Петербурга. С ноября 2007-го они пытались взять под покровительство бизнес земляка Гафара Керимова, но тот отказывался платить дань по 10 тысяч рублей в месяц. Керимову сожгли «Мерседес», а через несколько месяцев его дочь Румию похитили по дороге на учебу, вывезли во Всеволожский район и застрелили.

По подозрению в организации преступления был арестован Керимов. На него дали показания задержанные исполнители, которые пытались представить гибель Румии как «убийство чести». Будто бы отец заказал дочь за распущенность. Эта версия распалась, Керимова освободили, в розыск объявили Мурада Мамедова. Он скрылся в Азербайджане.

Из-за двойного гражданства Мамедов не мог быть экстрадирован в Россию, так как его защищали законы Азербайджана. Его лишили российского гражданства, материалы уголовного дела передали в Баку, где и состоялся суд.

Мамедов приговорен к 13 годам 6 месяцам лишения свободы.