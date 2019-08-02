Трамп не против ракетных испытаний в КНДР. Но просит друга Кима не разочаровывать его

Президент США Дональд Трамп 2 августа в Twitter заявил о том, что последние пуски ракет КНДР не нарушают заключенные в Сингапуре договоренности между США и Северной Кореей.

"Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней. Эти испытания ракет не являются нарушением нашего подписанного Сингапурского соглашения, и не было дискуссий о ракетах меньшей дальности, когда мы пожали руки", – написал Трамп.

Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. August 2019

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При этом президент США не исключил, что последние пуски могут нарушать резолюции СБ ООН.

"Но председатель Ким не хочет разочаровывать меня, разрушая доверие, есть очень многое, что могла бы получить Северная Корея, – потенциал страны под руководством Ким Чен Ына является безграничным. Председатель Ким имеет великое и прекрасное видение своей страны, и только Соединенные Штаты со мной, как президентом, могут воплотить это видение в жизнь. Он сделает правильную вещь, потому что он слишком умен, чтобы не делать этого, и он не хочет разочаровывать своего друга, президента Трампа!" – добавил Трамп. Пуски КНДР в ночь на пятницу стали третьими в течение недели.