Трамп не против ракетных испытаний в КНДР. Но просит друга Кима не разочаровывать его

Президент США Дональд Трамп 2 августа в Twitter заявил о том, что последние пуски ракет КНДР не нарушают заключенные в Сингапуре договоренности между США и Северной Кореей.

"Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней. Эти испытания ракет не являются нарушением нашего подписанного Сингапурского соглашения, и не было дискуссий о ракетах меньшей дальности, когда мы пожали руки", – написал Трамп.

Kim Jong Un and North Korea tested 3 short range missiles over the last number of days. These missiles tests are not a violation of our signed Singapore agreement, nor was there discussion of short range missiles when we shook hands. There may be a United Nations violation, but..