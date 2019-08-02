Участников московского митинга отправили за решётку. Миллион и кандидат в депутаты отстоять свободу не помогли

Столичный суд заключил под стражу пятерых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, в которое превратилась акция за свободные выборы. Домашний арест или залог сочтены для участников несанкционированного митинга слишком мягкой мерой.

Трансляцию из залов Пресненского райсуда, где с утра 2 августа рассматривали ходатайства следствия, вела «Медиазона». В массовых беспорядках обвиняют Егора Жукова, Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева. Троим последним также вменяют насилие в отношении представителя власти.

Так, Жуков, сам служивший в Росгвардии, якобы пытался ухватить одного из сотрудников ОМОНа за забрало шлема. В Сети опубликовано видео, на котором предположительно Жуков пытается сделать «саечку» бойцу. 21-летнему прорабу Раджабову следствие предъявило бросок пластиковой бутылки, которая прилетела в шею полицейского и причинила физическую боль. Подкопаев, как следует из оглашённых материалов, пришёл на акцию с плакатом, ножом, молотком, зелёным противогазом и резиновыми тапочками в рюкзаке.

Необходимость ареста следствие обосновало в том числе тем, что обвиняемые «фактически скрылись с места преступления». «В спецприёмник?» – напомнил адвокат о восьми сутках административного ареста, которые получил Подкопаев за участие в несогласованном митинге.

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Защитник Миняйло предлагал за его свободу накопленный родителями миллион рублей, за студента Егора Жукова поручилась в том числе проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Она является одной из зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Все разбиравшие ходатайства судьи посчитали доводы следствия обоснованными. Обвиняемые арестованы до 27 сентября.

Под стражу по делу о массовых беспорядках заключён также Евгений Коваленко. «Медиазона» пишет, что его арестовали два дня назад.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.