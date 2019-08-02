Семак считает возможным выход Малкома на поле в игре против "Краснодара"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает возможным выход Малкома на поле уже в ближайшей игре – против "Краснодара" в 4-м туре Российской премьер-лиги.

"Вероятность большая, что попадет в заявку. Если это произойдет, то и вероятность появления на поле достаточно большая. Посмотрим, надеюсь, он сможет принять участие в игре. А сколько времени получит – будем решать завтра", – сказал наставник сине-бело-голубых.

Бразильский игрок 2 августа подписал пятилетний контракт с "Зенитом", форварда петербургскому клубу уступила "Барселона".

Матч "Зенит" – "Краснодар" начнется на "Газпром Арене" 3 августа в 21:30.

Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.