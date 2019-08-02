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Авто
02.08.2019 18:13
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Единственного «прямого предка Porsche» продадут за 20 миллионов. Машину создал Фердинанд Порше за 10 лет до основания марки

Скриншот с видео RM Sotheby's/Youtube
Скриншот с видео RM Sotheby's/Youtube

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В рамках самого престижного и аристократического автошоу в мире Pebble Beach Concours d’Elegance с аукциона будет продан уникальный автомобиль, который в каталогах коллекционеров называют Porsche Type 64. При этом до сих пор не утихают споры, можно ли его вообще считать Porsche, поскольку он был создан за 10 лет до появления компании с таким названием.

Формально это, конечно, не Porsche, пишет 2 августа Bloomberg, цитируя мнение эксперта RM Sotheby’s Энди Прилла. Прилл называет этот автомобиль «прямым предком Porsche», поскольку знаменитый автодизайнер имел к автомобилю самое непосредственное отношение.

Этот автомобиль был создан Фердинандом Порше специально для планировавшейся в 1939 году гонки Берлин – Рим. Было построено всего три экземпляра, причем для них были использованы двигатели и трансмиссии от того, что впоследствии стало называться Volkswagen Beetle. Поверх этого был установлен двухместный алюминиевый кузов обтекаемой формы, для создания которой использовали даже аэродинамическую трубу.

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Единственного «прямого предка Porsche» продадут за 20 миллионов. Машину создал Фердинанд Порше за 10 лет до основания марки

Но гонка так и не состоялась, поскольку началась война. Один из экземпляров Type 64 был уничтожен под бомбежкой, два других остались в распоряжении семьи Порше. Причем на одном ездил сам Фердинанд, а второй хранился в гараже, пока его в конце войны не обнаружили американские солдаты и не укатали до полного разрушения.

Таким образом, до наших дней дошел всего один из трех «предков Porsche», и именно он будет выставлен на аукцион. И хотя, как пишет Bloomberg, среди коллекционеров ходит шепоток, что все-таки это не «настоящий Porsche», а всего лишь Volkswagen Beetle (а если быть точным, вообще KdfWagen), сам Фердинанд Порше считал эту машину настолько удачной, что после войны даже приделал на капот буквы со своей фамилией. Более того, если бы не было этой машины, вряд ли появился бы и Porsche 356, который уже официально считается «первым настоящим».

Как бы то ни было, перед нами действительно редчайший экземпляр автомобиля, за которым богатая и бурная история. И стартовая цена в 20 миллионов долларов не кажется такой уж высокой, учитывая уникальность машины и ее роль в истории автомобилестроения.

Видео: RM Sotheby's/Youtube

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