Американцев предупредили об опасности путешествий на Украину в августе

Посольство США на Украине предупредило граждан об опасности пребывания в этой стране в течение августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Security Alert – August 2, 2019

?Location: Throughout Ukraine

ISIS and other extremist groups tend to use holiday periods to further their agenda and conduct attacks. Holidays, and the period leading up to that holiday, can be targeted.

