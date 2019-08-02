В Германии закрыли вокзал для поимки грабителей банка

Главный железнодорожный вокзал города Франкфурта-на-Майне был закрыт из-за полицейской операции по поимке грабителей банков.

«Центральный вокзал и территория вокруг него были оцеплены. <...> Сообщается, что преступник скрылся на станции, поэтому движение поездов было остановлено», – об этом 2 августа сообщило издание Bild.

Чуть позже полиция подтвердила проведение спецоперации, рассказав, что их целью были грабители. «Люди в банке получили несанкционированный доступ к сейфам, после чего сработала сигнализация. Полиция остановила грабителей с применением стрельбы», – сообщили полицейские Франкфурта-на-Майне в твиттере.

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Update Einsatz #D?sseldorferStra?e



Personen hatten sich in einer Bank am #Bahnhof #Frankfurt unerlaubt Zugriff auf Schlie?f?cher verschafft & Alarm ausgel?st.



Auf der Flucht kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei.



Bislang konnten 3 Tatverd?chtige festgenommen werden. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 2. August 2019

Сейчас все трое подозреваемых задержаны.