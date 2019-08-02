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Город
02.08.2019 17:58
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В Петербурге отремонтируют Екатерингофский мост, Российский путепровод и трамвайные пути на Просвещения

В выходные в Петербурге на нескольких улицах начнут действовать ограничения движения из-за работ. В том числе стартует ремонт Екатерингофского моста и Российского путепровода. На проспекте Просвещения приведут в порядок трамвайные пути, а на Бабушкина реконструируют теплосеть.

Как сообщает 2 августа пресс-служба КРТИ Петербурга, с 3 августа по 3 сентября будет ограничено движение по Екатерингофскому мосту. Проезжую часть сузят на 9 м с сохранением проезда 3,5 м в каждом направлении. Безопасный путь для пешеходов покажут информационные щиты.

В рамках ремонта подрядчик ООО «КАСТ» отреставрирует перила и фасадный карниз моста, покрасит металлоконструкции пролетного строения и барьерного ограждения, положит новый асфальт на проезжей части и тротуарах, отреставрирует гранитные блоки устоев и парапетов, а также восстановит береговые откосы и отреставрирует маневровый павильон.

С 3 по 31 августа для ремонтных работ ограничат движение на Российском путепроводе. ООО «Артстрой-СПб» за 59,3 миллиона рублей заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтирует деформационные швы и установит новые водоотводные лотки, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». Кроме того, подрядчик очистит и окрасит металлоконструкции перил, щитов ограждения контактной сети и бетонных поверхностей подпорных стен.

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Ограничивать движение на путепроводе будут по схеме:

 

  • с 3 по 16 августа – закрыты крайние полосы, ширина проезда составит 6 м;
  • с 17 по 31 августа – закрыты внутренние полосы, ширина проезда также составит 6 м.

 


С 3 по 8 августа в связи с реконструкцией теплосети будет ограничено движение по улице Бабушкина от улицы Шелгунова до проспекта Александровской Фермы. Работы выполнит ООО «СПЕЦСТРОЙ», сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

На проспекте Просвещения СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует трамвайные пути. В связи с этим в выходные будут поэтапно ограничивать движение на перекрестках проспекта Просвещения:

 

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  • с 3 августа до 6 утра 5 августа – на перекрестке с проспектом Художников с закрытием сквозного проезда по Художников (объезд по проспекту Просвещения, улице Ивана Фомина, проспекту Художников, улице Кустодиева и Сиреневому бульвару);
  • с 10 августа до 6 утра 12 августа – на перекрестках с улицами Есенина и Ивана Фомина с закрытием
  • сквозного проезда по этим улицам (объезд по проспектам Просвещения, Энгельса и Луначарского, улице Есенина, проспекту Художников и Сиреневому бульвару);
  • с 17 августа до 6 утра 19 августа – на перекрестках с улицами Руднева и Кустодиева с закрытием
  • сквозного проезда по этим улицам (объезд по проспектам Просвещения и Художников, Поэтическому бульвару и улице Кустодиева).

 

С 4 по 19 августа ограничивается движение транспорта по Челябинской улице у Травяной улицы без перекрестка с ней. ООО «Навигатор-СБС» продолжит прокладывать там газопровод.

С 5 по 15 августа из-за прокладки водопровода и канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ограничит движение на пересечении Уральской улицы и переулка Декабристов.

С 5 по 25 августа для прокладки газопровода будет ограничено движение по Шкиперскому протоку на участке от улицы Шевченко до Детской улицы, а также закрыт перекресток Шкиперского протока с Детской улицей. Объезд организован по Среднему проспекту В.О., улице Шевченко и Малому проспекту В.О. Работы ведет ООО «ПетербургГаз».

С 5 августа по 30 сентября будет закрыто движение по набережной Адмиралтейского канала от дома 17 до набережной Крюкова канала. ООО «Новая Голландия Девелопмент» отремонтирует там дорожное покрытие. Объезд предусмотрен по Английской набережной, Галерной улице, набережным Ново-Адмиралтейского канала, Крюкова канала и реки Мойки.

Также продолжится ремонт дороги на Ярославском проспекте. Движение на участке от улицы Сергея Марго до Олонецкой улицы, без перекрестка с Мышкинской улицей останется закрытым до 16 декабря. Объезд осуществляется по улице Сергея Марго, проспекту Энгельса, Скобелевскому и Костромскому проспектам. Работы ведет АО «Стройинвест».

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