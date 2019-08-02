Страховка подвела. На Васильевском с многоэтажки сорвался промышленный альпинист

Медики спасают жизнь промышленному альпинисту, сорвавшемуся с многоэтажки на Васильевском острове в Петербурге. Специалиста подвёл страховочный трос.

О падении с высоты альпиниста Константина Б. рассказали в пресс-службе администрации Василеостровского района 2 августа. Мужчина не удержался во время демонтажа старой штукатурки на 34-м доме на улице Кораблестроителей (ЖК «Морской фасад»).

По информации «Фонтанки», 25-летнего пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали. Предварительной версией происшествия считается разрыв страховочного троса.