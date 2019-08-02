Участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов

Московский городской суд рассказал о наказании участникам акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«В результате 88 человек получили административные аресты, больше чем 330 суды назначили штрафы», – цитирует 2 августа заявление пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяны Солоповой «Интерфакс».

По ее словам, столичные суды получили более тысячи материалов о нарушениях после митинга.

Штрафы, которые выписали сотням демонстрантов, разнятся от 10 до 150 тысяч рублей.

Напомним, что, несмотря на предупреждения властей, несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч. Всего было задержано 1074 человека.