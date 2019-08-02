"Перекресток" откроет новый магазин после запрета ФАС. Антимонопольщики ждут объяснений

Петербургское УФАС получило жалобу на открытие нового магазина "Перекресток" на проспекте Художников, 13. Как стало известно "Фонтанке", с просьбой проверить законность запуска обратилось ООО "Гастроном 811".

Ранее антимонопольщики запретили управляющей "Перекрестком" X5 Retail Group открывать новые точки в Петербурге, поскольку она достигла доли рынка более 25% и перешагнула так называемый порог доминирования. Это даёт УФАС право оспорить покупку или аренду торговой точки в суде.

В УФАС подтвердили, что получили обращение по поводу магазина на проспекте Художников.

"Для уточнения фактов и обстоятельств, указанных в заявлении, Санкт-Петербургское УФАС подготовило и отправило запрос в Х5 Ритейл Групп", – сказали в пресс-службе.

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В самой Х5 считают, что имели право открыть супермаркет.

"Договор аренды этого объекта был заключён в начале апреля, то есть до публикации данных о распределении долей торговых сетей в регионах и муниципалитетах. В соответствии с официальными разъяснениями ФАС и постановлением Верховного суда, все договора, заключённые до даты публикации, являются легитимными. Достижение предельной доли, после которой развитие останавливается, фиксируется на дату публикации информации от Росстата о долях рынка", – отметили в компании.