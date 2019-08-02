Малком: Хочу как можно быстрее начать забивать за «Зенит». Это клуб, о котором в Европе знают все

Полузащитник Малком дал первые комментарии о своем переходе в «Зенит». Пресс-конференция с игроком проходила на базе петербургской команды в Удельном парке.

«Для начала хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в моем переходе. Это Рибалта (спортивный директор «Зенита». – Ред.), Александр Медведев (гендиректор «Зенита». – Ред.), «Барселону». Клубы действительно быстро достигли соглашения. Хочу быстрее начать играть и начать забивать голы, радовать петербургских болельщиков. Спасибо за прием. Я только вчера прилетел в город, пока еще все не успел посмотреть. Но понятно, что Петербург очень красивый. Очень хочу проявить себя и показать, на что способен. Переход произошел очень быстро. Очень много рассказывали о «Зените». Это очень большой клуб. В Европе все знают о петербургской команде», – заявил Малком.