Новый владелец ГК "Монолит" запустил процесс ее ликвидации

Лидер петербургского рынка товарного бетона ГК "Монолит" начал процедуру ликвидации. За неделю до этого компания сменила собственника.

ГК "Монолит", выручка которого по итогам 2018 года составила около 1 млрд рублей, 1 августа начала ликвидацию. Новый владелец, который 22 июля получил контроль над предприятием, Леонид Горячев, в разговоре с "Фонтанкой" сразу после своего приобретения обещал новости насчет развития фирмы https://www.fontanka.ru/2019/07/23/117/.

Сейчас он подтвердил свое решение ликвидировать основное юрлицо "ГК "Монолит", но сообщил, что намерен продолжать ее профильный бизнес. В какой форме и как, рассказывать отказался, сославшись на коммерческую тайну.

Выручка "Метробетона" в 2018 году снизилась на 35%, до 911 млн рублей, негативный тренд наблюдается с 2015 года. Впервые за многие годы компания перестала приносить прибыль, непокрытый убыток составил 2,5 млн рублей. Кредиторская задолженность предприятия составляет почти 450 млн рублей, правда, никаких судебных исков по взысканию долгов с компании в картотеке суда нет.