Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

ГК «Полис Групп»

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.

Адрес корпуса №1: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 44, строение 1.

Адрес корпуса №2: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, дом 2, строение 1.

Строительство ЖК «Полис на Неве» находится в завершающей стадии. Готовность корпуса №1 составляет 90,52%, корпуса №2 – 99,22%.

В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, осуществляется устройство входных групп. На 80% выполнено благоустройство прилегающей территории: пешеходные дорожки, озеленение, площадки для отдыха, установка малых архитектурных форм, ведется подготовка к устройству асфальтового покрытия. Начаты работы по установке уличного освещения. Окончание строительства проекта запланировано на 4 квартал 2019 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/