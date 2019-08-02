В США начали тестирование системы массовой слежки для борьбы с «угрозами внутренней безопасности»

Пентагон разработал экспериментальные стратостаты, которые позволяют мониторить большие площади страны.

«Американские военные проводят эксперименты по наблюдению за обширными районами в шести штатах Среднего Запада с использованием воздушных шаров», – об этом 2 августа сообщает газета The Guardian.

В компании Sierra Nevada Corporation, которая занимается испытаниями по заказу военных, отмечают, что нововведения позволят «обеспечить постоянную систему наблюдения для обнаружения и сдерживания незаконного оборота наркотиков и угроз внутренней безопасности». Федеральная комиссия по связи США уже разрешила проводить экспериментальные полеты вплоть до сентября.

На стратостаты будут установлены высокотехнологичные радары, которые смогут одновременно отслеживать, например, множество отдельных транспортных средств в независимости от погоды. Сейчас у военных 25 таких аппаратов, которые разместят на высоте 19 километров

Некоторые организации США уже выразили свои опасения по поводу нарушения права граждан на личную жизнь из-за испытаний Пентагона.