Семак: Ждем еще одного легионера уровня Малкома

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции, посвященной переходу полузащитника Малкома, рассказал о еще одном планируемом трансфере.

«Мы очень надеемся, что до окончания трансферного окна сделаем еще одно приобретение. Если все получится, это будет еще один легионер, близкий по уровню к Малкому. Качественных российских игроков, к сожалению, сейчас найти сложно. Да и стоят они порой дороже иностранцев», – подчеркнул Семак.

Ранее гендиректор «Зенита» подтвердил, что «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. В то же время он опроверг, что зарплата игрока составит 6,5 млн евро. По словам Медведева, Малком будет получать на уровне лидеров. Самым высокооплачиваемым игроком в «Зените» считается защитник Бранислав Иванович с окладом 4,1 млн евро.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.