Медведев: Малком обошелся нам в 40 млн евро

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал финансовые условия сделки по приобретению полузащитника Малкома у «Барселоны».

«Мы действуем в строжайшем соответствии с финансовым фейр-плей. У нас еще даже есть запас, чтобы сделать еще приобретения. Зарплата Малкома будет на уровне наших лидеров. 6,5 млн евро, о которых писали, – выше того, что есть в реальности. Сумма трансфера, если округлить, примерно 40 млн евро», – подчеркнул Медведев.

Малком подписал контракт с "Зенитом" сроком на 5 лет. Футболист, по данным прессы, будет получать 6,5 млн евро в год.