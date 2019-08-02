Семак: Мы и год назад хотели приобрести Малкома, но тогда силы были неравны

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал переход полузащитника Малкома.

«Для нас это очень важное приобретение. Впереди матчи Лиги чемпионов, и нам необходимо усиление. В следующем году будет новый лимит, и нам нужны сильные легионеры, которые будут усиливать нашу игру. Рады, что он присоединился к нам. Мы и год назад хотели его приобрести, но силы были неравны. В этом году все сложилось удачно для нас. Мы всегда ориентируемся на те качества, которых не хватает нашим игрокам. Это обводка, удары, скорость. Это все есть у Малкома», – заявил Семак.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. Он будет получать в «Зените» 6,5 млн евро в год.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.