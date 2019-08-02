Власти Индонезии после землетрясения объявили эвакуацию прибрежных районов Явы

Власти Индонезии объявили эвакуацию населения прибрежных районов западной части острова Ява из-за угрозы цунами после землетрясения, произошедшего в море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Населению прибрежных районов провинции Бантен предписано как можно скорее эвакуироваться в возвышенные районы, недоступные для цунами.

Землетрясение произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. По оценке Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его магнитуда составила 6,9, по оценке Геологической службы США – 6,8. Эпицентр подземных толчков располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.