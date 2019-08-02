Бизнес на биткоинах не привёл к красивой жизни. В Екатеринбурге задержали создателей всероссийской пирамиды

Подозреваемых в создании российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business («Про100Бизнес») — отправили под подписку о невыезде в Екатеринбурге. Решение вынес Верх-Исетский районный суд 2 августа.

Как сообщает Znak.com, Артем Юрзин, Евгений Лебедев и Иван Колногоров являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, задержали их накануне. По версии следствия, екатеринбуржцы создали сообщество Pro100business, которое якобы специализировалось на заработке биткоинов. Продвигали проект в Интернете с помощью роликов о красивой жизни, которую можно вести благодаря Pro100business.

По информации журналистов, структура обладала всеми признаками финансовой пирамиды. В основу Pro100business легла идеология сетевого бизнеса AirBitClub, широко распространенного за рубежом. AirBitClub называет себя «платформой, которая позволяет получать прибыль от криптовалюты». В описании ее работы используются слова «торговый алгоритм» и «инвестиции», но фактически она существует за счет привлечения новых участников. Взносы, а это 250, 500 или 1000 долларов, которые вкладывает каждый новичок, распределяются между действующими членами «клуба», и этот процесс закончится тогда, когда прекратятся новые привлечения. Под инвестициями тут понимается доход, который приносят новые участники.

По некоторым оценкам, в деятельность Pro100business было вовлечено порядка 60 тысяч человек, общие вложения которых могли достигать десятков миллионов долларов.