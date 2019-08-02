Медведев о Малкоме: Переговоры шли трудно, но профессионально

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника Малкома.

"Рады объявить, что буквально несколько минут назад было подписано соглашение между «Барселоной» и «Зенитом», а также личный контракт игрока. Отметим, что переговоры шли трудно, но профессионально. Поэтому в такое короткое время удалось достичь такого результата. Бумажная работа закончилась, теперь будет работа на поле", – сказал он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. Футболист будет получать в «Зените» 6,5 млн евро в год.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.