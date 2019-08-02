Объем ФНБ превысил 7% ВВП России

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился на 47,8% — до 7,76 трлн рублей и составил 7,2% ВВП, следует из материалов на сайте Минфина.

«По состоянию на 1 августа 2019 г. объем ФНБ составил 7 867 695,5 млн. рублей (7,2% ВВП), что эквивалентно 124 137,1 млн. долл. США в том числе», — говорится в материалах.

По состоянию на 1 июля объем ФНБ составлял 3,762 958 8 трлн рублей, что эквивалентно $59,657 9 млрд.

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении планки ликвидной части ФНБ в 7% ВВП. Отмечается, что на 1 августа 2019 года объем ликвидных активов фонда, то есть средств на банковских счетах в Банке России, составил 5,7% ВВП.