Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Пожары в Сибири и протесты в Москве
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Лесные пожары в Сибири и способы их тушения. Протестные акции в Москве.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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