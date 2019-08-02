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Итоги недели с Андреем Константиновым
02.08.2019 17:20
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Пожары в Сибири и протесты в Москве

Лесные пожары в Сибири и способы их тушения. Протестные акции в Москве.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

 

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