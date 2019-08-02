Малком официально стал игроком «Зенита». Этот трансфер стал пятым в истории российского футбола

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Малкомом. Контракт с 22-летним игроком подписан на пять лет.

Малком — в «Зените»! ??



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Барселона» достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника. Все подробности: https://t.co/eUVjBLAPux#ДавайМалком pic.twitter.com/bh56ZJ74LO — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 2. August 2019

Детали сделки не разглашаются, но по неофициальным данным зарплата Малкома составит около 6,5 млн евро в год. Однако по словам генерального директора Александра Медведева, новичок будет получать наравне с другими лидерами «Зенита». Возможно, имелся в виду защитник Бранислав Иванович, чей годовой оклад оценивается в 4,1 млн евро.

Бывший клуб полузащитника «Барселона» получил взамен 40 млн евро. Эта сумма может быть увеличена еще на 5 млн евро в виде бонусов за различные достижения игрока.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.