МИД России рассказал о развертывании ракет после развала договора с США

Россия не будет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, если там не будет до этого размещено аналогичное американское вооружение. Об этом говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве указали, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва ввела односторонний мораторий на размещение подобного вооружения, если оно у нее появится.

«Призываем США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чем, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России», — говорится в заявлении. В противном случае, считают в МИД, «вся ответственность за рост напряженности в мире ляжет на Вашингтон».

Россия также указала, что создание кризиса вокруг ДРСМД и его преднамеренный развал — серьезнейшая ошибка США. При этом американская сторона как ультиматум выдвинула заведомо неприемлемые требования и отвергла все встречные предложения, добавили в ведомстве.

Ранее 2 августа действие ДРСМД официально прекратилось. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.