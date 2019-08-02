Малком впервые появился в футболке «Зенита»

Полузащитник Малком впервые предстал в форме футбольного клуба «Зенит», о переходе в который будет объявлено в ближайшее время. Фотографию 22-летнего игрока опубликовал в твиттере журналист Жорже Никола.

Agora ? oficial: Malcom assinou h? instantes e ? o mais novo jogador do Zenit, na 5? transfer?ncia mais cara da hist?ria do futebol russohttps://t.co/cb5Se1EGbi pic.twitter.com/rQQS88x8O6 — Jorge Nicola (@jorgenicola) 2. August 2019

Он также подтвердил, что трансфер обошелся «Зениту» в 40 млн евро, что стало пятым результатом в истории российского футбола.

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1. Халк – за 68 млн евро из «Порту» в «Зенит» в 2012 году.

2. Витсель – за 44,8 млн из «Бенфики» в «Зенит» в 2012;

3. Виллиан – за 43,9 млн евро из «Шахтера» в «Анжи» в 2013;

4. Данни – за 42,1 млн из московского «Динамо» в «Зенит» в 2008;

5. Малком – за 40 млн из «Барселоны» в «Зенит» в 2019.



Ранее также сообщалось, что Малком будет получать в «Зените» 6,5 млн евро.



22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро. В сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.