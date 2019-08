Швеция и Швейцария призвали Россию и США не ставить под угрозу безопасность мира после расторжения ракетного договора

Швеция и Швейцария призвали бывших участников ДРСМД не разрабатывать запрещенные договором системы, а также сделать все для сохранения СНВ-3.

«Министерство иностранных дел [Швейцарии] сожалеет о выходе сторон из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности <...> Призываем Россию и страны – члены НАТО не разрабатывать и не развертывать ни одну из систем, запрещенных ДРСМД», – сообщается 2 августа в заявлении швейцарского правительства.

Власти Швейцарии призвали не допустить угрозы для безопасности Европы. При этом в стране уверены, что необходимо сохранить существующие договоры о контроле над вооружениями, включая договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

В Швеции считают, что необходимо «избежать гонки вооружений». «Ядерные страны несут особую ответственность за соблюдение существующих соглашений и договоренностей по разоружению. Расширение текущего договора СНВ-3 могло бы стать ключевым вкладом в сохранение стабильности», – говорится в заявлении главы МИД Швеции Маргот Валльстрем.

Nuclear weapons states have a special responsibility to uphold existing international arms control/disarmament treaties. Extension of New START would be a key contribution to preserving strategic stability. A nuclear arms race must be avoided.

