Швеция и Швейцария призвали Россию и США не ставить под угрозу безопасность мира после расторжения ракетного договора
Швеция и Швейцария призвали бывших участников ДРСМД не разрабатывать запрещенные договором системы, а также сделать все для сохранения СНВ-3.
«Министерство иностранных дел [Швейцарии] сожалеет о выходе сторон из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности <...> Призываем Россию и страны – члены НАТО не разрабатывать и не развертывать ни одну из систем, запрещенных ДРСМД», – сообщается 2 августа в заявлении швейцарского правительства.
Власти Швейцарии призвали не допустить угрозы для безопасности Европы. При этом в стране уверены, что необходимо сохранить существующие договоры о контроле над вооружениями, включая договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
В Швеции считают, что необходимо «избежать гонки вооружений». «Ядерные страны несут особую ответственность за соблюдение существующих соглашений и договоренностей по разоружению. Расширение текущего договора СНВ-3 могло бы стать ключевым вкладом в сохранение стабильности», – говорится в заявлении главы МИД Швеции Маргот Валльстрем.
Nuclear weapons states have a special responsibility to uphold existing international arms control/disarmament treaties. Extension of New START would be a key contribution to preserving strategic stability. A nuclear arms race must be avoided.
— Margot Wallstr?m (@margotwallstrom) 2. August 2019
Министр выразила обеспокоенность по поводу того, что действие ДРСМД было прекращено.
Справка:
В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. Москва отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.
1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения договора, которая рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.
Договор о СНВ был заключен 5 февраля 2011 года и рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон еще на пять лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.