Пьяный офицер ЗВО на каршеринге устроил аварию в Петербурге. Командование дало ему положительную характеристику за спецоперацию в Сирии

В Петербурге за аварию с выхлопом приговорен военнослужащий Западного военного округа. Евгений Хафизов в состоянии опьянения арендовал машину у «Яндекс.Драйв», но далеко не уехал. Старший лейтенант был восьмикратно пьян.

Как сообщает 2 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга, Хафизов признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с двухлетним лишением права управления транспортными средствами», – уточнили в пресс-службе.

Поймать контрактника на «Яндекс.Драйв» помог багажник попутного автомобиля. Днем 9 марта Хафизов арендовал Audi A3 на Почтамтской улице, чтобы добраться до дома в Шушарах. Выехав на Садовую улицу, врезался в притормозивший у светофора Hyundai, вышел из салона и постарался уйти. Водитель пострадавшей машины его задержал и учуял запах.

Реклама



Сотрудникам ГАИ Хафизов надул 1,369 мг/л, или почти 3 промилле. Это в восемь с половиной раз выше разрешенной нормы содержания алкоголя в крови. Офицер был пьян, но это еще не все.

В базе данных ГИБДД имелась отметка, что Хафизов уже попадался пьяным, и водительских прав у него быть не должно. В ноябре 2017 года он приехал в родной Ижевск и был задержан полицейскими. На него составили административный материал и передали мировому судье, который оштрафовал офицера на 30 тысяч и отобрал права на полтора года. Удостоверение водительское Хафизов не сдал и вернулся в Петербург, на службу.

Повторная пьянка за рулем – это уже уголовное дело. Контрактнику вменили статью 264.1 УК. По ней можно и к лишению свободы приговорить, но Санкт-Петербургский гарнизонный военсуд ограничился штрафом, учел смягчающие обстоятельства. Командование ЗВО выдало 27-летнему старшему лейтенанту положительную характеристику. Хафизов принимал участие в спецоперации в Сирии, военную службу в качестве офицера проходит с июня 2014 года.

Пресс-служба ЗВО на запрос «Фонтанки» о статусе военнослужащего не ответила.