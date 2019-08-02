У побережья Индонезии произошло сильное землетрясение

У побережья индонезийского острова Суматра произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг стихии располагался в 261 км к юго-западу от Тангеранга, где проживают около 1,3 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

По информации агентства Reuters, индонезийские сейсмологи выпустили предупреждение об угрозе цунами.