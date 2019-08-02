Драку на тротуаре Комендантского с водителем Rolls-Royce сочли хулиганством. После просмотра телевизора за делом наблюдают подчиненные Бастрыкина

Из вечерней программы новостей в Следственном комитете России узнали о драке на тротуаре Комендантского проспекта в Петербурге. Видео с водителем Rolls-Royce так впечатлило следователей, что расследование уголовного дела они забрали себе.

О почерпнутых в телевизоре новостях Следком сообщает 2 августа. Согласно тексту релиза, председатель комитета Александр Бастрыкин проникся сюжетом, который накануне показали в эфире телеканала «Россия-1», и «дал указание в кратчайшие сроки установить всех соучастников преступления». Сотрудники ГСУ в Петербурге, следует из сообщения, уже «подключились к выяснению обстоятельств драки» и «инициировали изъятие» дела в свое производство. Уточнить в ведомстве, как продвигается расследование, «Фонтанке» пока не удалось.

На уголовное дело, достойное внимания Следственного комитета (а ведомство, как правило, подключается в случаях с тяжкими преступлениями), потянула драка на Комендантском проспекте 29 июля. Трое молодых людей катались на Rolls-Royce по тротуару, им сделал замечание петербуржец, после чего началась потасовка. Водитель и его пассажиры уехали, но автомобиль нашли на набережной Черной речки. Пострадавший защитник пешеходов обратился в травмпункт, он получил несерьезные травмы и самостоятельно отправился домой.

Водителю вручили два административных протокола (за движение по тротуару и управление неисправным автомобилем), а теперь, видимо, позовут на допрос. Дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия. О задержании подозреваемого СК не сообщает.

Реклама



По информации «Фонтанки», 26-летний водитель Rolls-Royce ездит за рулем нескольких элитных автомобилей, есть в списке и BMW, и Ferrari. В город он перебрался не позже 2018 года, вместе с родителями. Ранее семья жила в Старом Осколе, а родился хулиган в Курской области. Найти его профиль в соцсетях не удалось. При регистрации автомобилей мужчина указывает адрес в Гатчине на улице Ополченцев-Балтийцев. Эту же геоточку использует еще с десяток владельцев автомобилей. На "Гугл-картах" за коричневым забором виднеется старый деревянный дом.