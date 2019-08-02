Ограничений нет: Банк России прокомментировал казахские автоматы с микрозаймами, которые поставили в Петербурге

Банк России прокомментировал развернувшуюся в Северной столице сеть автоматов по выдаче микрозаймов, которые привезли в Петербург из Казахстана.

«Действующее законодательство не содержит специальных ограничений по способам выдачи микрозаймов микрофинансовыми организациями. При условии соблюдения требований, направленных на защиту потребителя микрофинансовых услуг, и антилегализационного законодательства данная деятельность может осуществляться микрокредитными компаниями и не создавать дополнительных рисков для клиента», – заявили 2 августа в пресс-службе регулятора.

Как писала «Фонтанка», терминалы манят простых работяг и аферистов получать микрозаёмы от 500 рублей, нужно лишь 30 секунд и паспорт. Ставить их стараются в крупных ТЦ и продуктовых магазинах.