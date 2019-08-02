«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

«Аквилон Инвест»

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*

Размер скидки зависит от времени приобретения квартиры: чем раньше, тем больше скидка. Так, максимальная скидка 19% доступна при бронировании квартиры до 8 августа включительно и подписании ДДУ до конца месяца. При постановке брони с 9 по 15 августа скидка составит 18%, с 16 по 22 августа – 17%, с 23 до 31 августа – 16%. Скидка предоставляется при условии 100% оплаты квартиры или приобретении ее в ипотеку.

Предложение распространяется на квартиры в жилых комплексах 4YOU и «Q-мир» в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, а также в ЖК All Inclusive в Пушкинском районе.

4YOU – жилой комплекс комфорт-класса в Московском районе Петербурга, на Среднерогатской улице, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это 18-этажные кирпично-монолитные дома с подземными паркингами, коммерческими помещениями для ежедневно необходимых магазинов и сервисов на 1 этаже, а также большим благоустроенным двором. I очередь ЖК уже введена в эксплуатацию, II очередь сдается в конце этого года, III и IV очереди – в конце 2020 года.

ЖК «Q-мир» – эко-проект холдинга «Аквилон Инвест» на 1-ом Предпортовом проезде, в 15 минутах ходьбы от метро «Московская». В составе комплекса – 19-этажный жилой дом с коммерческими помещениями на 1 этаже и подземным паркингом, а также собственный детский сад на 100 мест и медицинский центр. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+», экологичность проекта подтверждена золотым сертификатом GREENZOOM. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года.

ЖК All Inclusive возводится на Старорусском проспекте в Шушарах, в 15 минутах езды от метро «Купчино». Это три 11-этажных кирпично-монолитных корпуса с подземными паркингами, которые возводятся в две очереди. Ввод I очереди – корпусов 1 и 2 – запланирован на II квартал 2021 года, II очереди – корпуса 3 – на II квартал 2022 года. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории, где появятся функциональные зоны для игр детей разных возрастов, пространства для спорта и отдыха, зеленые аллеи, ландшафтный зоопарк и даже искусственный пруд с беседкой.

ЖК «ARTквартал.Аквилон» формата бизнес-лайт строится на Парфеновской улице, в 5 минутах от метро «Фрунзенская». Комплекс отличает цельная ART-концепция: в архитектуре, наполнении двора и отделке парадных сделан упор на искусство в разных его проявлениях. В состав комплекса также входит детский сад на 95 мест. Строительство ЖК «ARTквартал.Аквилон» планируется завершить в I квартале 2021 года.

*Предложение действует с 01.08.2019г по 31.08.2019г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 (812) 34-11111

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru