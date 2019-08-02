Водитель «Мазды» с двумя детьми сдавал задом на КАД и поймал грузовик. Один ребенок погиб

Стали известны подробности тяжелой аварии, произошедшей днем 2 августа на кольцевой автодороге Петербурга. В попавшей под грузовик «Мазде» ехали двое детей, один из юных пассажиров погиб.

ДТП произошло около 13:05 на 32-м километре внутреннего кольца КАД, у развязки в Мурино. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 60-летний мужчина на автомобиле Mazda двигался в крайней правой полосе задним ходом и столкнулся с грузовиком «ГАЗон» под управлением мужчины 34 лет.

В результате аварии 7-летняя пассажирка «Мазды» от полученных травм скончалась на месте. Девочку перевозили без детского автокресла. Еще один пассажир «Мазды» – 12-летний мальчик – и водитель получили травмы средней степени тяжести. За пострадавшими на КАД прилетал вертолет.