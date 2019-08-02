«Я не хочу ставить под угрозу наши отношения с метро». Как вандалы разоряют петербургскую подземку и заставляют переплачивать американцам

ГУП «Петербургский метрополитен» собирался закупить стекла для вагонов метро за 47,9 млн рублей. Тендер отменился в тот день, когда в истории стали четко просматриваться американские уши.

архив "Фонтанка.ру"

Компания из Петербурга «Моспик» собиралась принять участие в аукционе ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку стекол для вагонов. По условиям техзадания к тендеру, стекла должны быть обклеены пленкой, характеристики которой соответствовали лишь той, что производит американская компания. Переписываясь с дистрибьютором поставщика, представители «Моспика» по случайности получили очень двоякое письмо, которое намекает либо на тесные отношение «Петербургского метрополитена» с американцами, либо говорит об удивительной осторожности заморских бизнесменов в выборе российских партнеров.

Как утверждают представители компании «Моспик», в документации к закупке стекол указаны параметры пленки, под которые подходит лишь модель Scotchgard 1004, которую производит американская компания «3M». По расчетам «Моспика» для удовлетворения нужд метрополитена потребовалось бы приблизительно 63 коробки. Обратившись к российскому дистрибьютору «3М», компании «Мона», петербургская фирма получила ответ: пленка пока недоступна к заказу, имеющихся запасов не хватит, чтобы закрыть потребности петербургского поставщика.

30 июля «Моспик» решил обратиться к канадскому дистрибьютору «3М», группе компаний INPS. После приветственных писем и уточнения потребностей компании, представитель «Моспика» получил от заморского поставщика Дэниса Мура ответ, который не ожидал увидеть ни при каких обстоятельствах. Мур писал своему коллеге Пату Стэплтону, а в числе дополнительных адресатов помимо других своих соратников указал и почту представителя «Моспика».

«Я только что все проверил с нашим контактом в Петербурге. Этот запрос от очень маленькой, новой компании. Они не в рынке, но он[наш контакт] считает, что они попросту пытаются заявить цену для петербургского транзита. Мы можем предоставить расценки, но дадим им возможность узнать текущую стоимость программы. Я не хочу ставить под угрозу ни отношения, ни усилия с метро. Мы проводим тесты и тому подобное, пытаясь конкурировать с китайскими ценами», – поделился (копии писем имеются в распоряжении «Фонтанки») со своими коллегами Дэнис Мур.

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«Фонтанка» обратилась к Дэнису Муру за пояснением его слов: о каких именно отношениях и усилиях в области взаимодействия с метро идет речь, восприняли ли они «Моспик» как китайского шпиона, и если так, то почему. Однако ответа не последовало.

Любопытно, что через несколько часов после того, как это сообщение ушло в том числе представителю петербургской компании, аукцион ГУП «Петербургский метрополитен» был отменен. «Фонтанка» направила официальный запрос в предприятие обслуживающее городскую подземку, его представители пообещали подготовить ответ в установленные законом сроки.

В итоге «Моспик» все же получил от INPS коммерческое предложение, с ценой почти в 5 тысяч долларов c ограничением в 10 коробок и с условием самовывоза из Техаса, США. Московская «Мона» предлагает уже в России по 7 тысяч евро за коробку.

И снова завышение

Сами по себе стекла стоят недорого: от 378 рублей до 1,5 тысяч рублей за штуку. Уже с наклеенной пленкой цена варьируется от 1,6 рублей до 10,3 тысяч рублей за штуку. При этом в лимитах «Метрополитена» предусмотрены другие диапазоны: от 6,2 тысяч рублей до 21 тысяч рублей за штуку.

Соединив три фактора – большую наценку, которую позволяют сделать условия «Петербургского метрополитена», ограничение единственным поставщиком пленки и странное письмо – директор «Моспика» Игорь Ромашов пришел к выводу, что заморская фирма неспроста выставила для его компании условия, по сути не позволяющие поучаствовать в закупке государственного унитарного предприятия.

«Названия пленки – Scotchgard 1004 – в условиях закупки нет, но если собрать вместе все требуемые характеристики, то подходит только она. Существует еще сотня других антивандальных пленок, которые не хуже защитят стекла вагонов от хулиганов. В совокупности с полученным нами письмом от зарубежного поставщика, как мне кажется, ситуация очевидна», – говорит Ромашев. Отмену аукциона он сам никак не связывает со случайно полученным письмом. По его словам, такое решение могло быть принято для того, чтобы поменять способ проведения закупки на конкурс.

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«Балльные конкурсы с преференцией поставщикам, уже имеющим опыт поставки именно этих товаров и именно в рамках контрактов по 223 Федеральному Закону, не дают возможность конкурировать любым иным поставщикам, даже предлагающим цену значительно ниже, и даже сами производители товара, если бы вышли на такой конкурс – проиграли бы посредникам. С другой стороны, аукционы по 44 ФЗ без ограничений на наличие опыта поставок не вызывают ограничения конкуренции и не накладывают рисков на заказчика из-за наличия обеспечения. Отмена может быть связана именно с желанием поменять тип процедуры с аукциона на конкурс и, как следствие, на ещё большее ограничение возможностей участия сторонних компаний», – обращает внимание директор компании «Моспик».

«Фонтанка» писала о том, что «Петербургский метрополитен» готов покупать запчасти и комплектующие по ценам в 25 раз выше тех, по которым покупают их коллеги из Москвы.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»