Маршрутка впечатала грузовую «ГАЗель» в каршеринг на Митрофаньевском. Пострадали пассажиры

Междугородняя маршрутка устроила ДТП по принципу «домино» в Адмиралтейском районе Петербурга. Пассажиры получили травмы.

На Митрофаньевском шоссе днем 2 августа столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes, ехавший по маршруту №844 Петербург – Луга, грузовая «ГАЗель» и каршеринговый Renault Kaptur. Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованный в крайнем ряду фургон, а тот от удара въехал в «Рено», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП в маршрутке пострадали три пассажирки 1947, 1968 и 1973 годов рождения. Они получили травмы средней тяжести.

«Пассажиры микроавтобуса сидят на газоне. Все живы, людей забрала другая маршрутка, сталось 2 человека с ушибами в автомобиле скорой помощи», – добавляет очевидец.