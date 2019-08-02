На Ленинградском Северном заводе тушили крышу. Знакомые с пожарами сотрудники эвакуировались вовремя

Возгорание произошло на территории производственного предприятия в Приморском районе Петербурга днём 2 августа. Пожар на кровле обошёлся без пострадавших.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, загорелась крыша разноуровневого четырёхэтажного офисного здания на территории Ленинградского Северного завода на Коломяжском проспекте, 10Б. Огонь охватил 15 квадратных метров и на другие помещения не перекинулся. Сотрудники вышли на улицу ещё до прибытия расчётов, никто из них не пострадал. Пожар потушен в 4:43 силами 23 человек.

Ленинградский Северный завод – некогда крупное предприятие с внушительным производственным опытом. С 1878 года здесь в разное время занимались металлообработкой, судо- и автомобилестроением, выпускали оборонную технику и космические модули.

В последние годы завод специализируется на гражданской продукции народного потребления, производственные и складские помещения сдаются в аренду. В ноябре прошлого года он напомнил о себе горевшими пиломатериалами. Огонь распространился на 200 квадратных метров, дымом и гарью дышали в районе станций метро «Пионерская» и «Чёрная речка».