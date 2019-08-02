Медведев назвал Курильские острова «нашей землей». В ответ на недовольство Японии он пообещал посещать их чаще
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время двухдневной поездки на Дальний Восток посетил остров Итуруп. В Токио выразили недовольство визитом, призвав РФ вернуться к конструктиву.
«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» – цитирует 2 августа заявление Дмитрия Медведева ТАСС.
По его словам, у японской стороны не должно быть возмущений по поводу визита российских официальных лиц в регион. Он подчеркнул, что чиновники РФ могут посещать Курилы без согласования с кем-либо.
«Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься», – заявил премьер.
Справка:
У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.