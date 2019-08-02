Медведев назвал Курильские острова «нашей землей». В ответ на недовольство Японии он пообещал посещать их чаще

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время двухдневной поездки на Дальний Восток посетил остров Итуруп. В Токио выразили недовольство визитом, призвав РФ вернуться к конструктиву.

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» – цитирует 2 августа заявление Дмитрия Медведева ТАСС.

По его словам, у японской стороны не должно быть возмущений по поводу визита российских официальных лиц в регион. Он подчеркнул, что чиновники РФ могут посещать Курилы без согласования с кем-либо.

«Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься», – заявил премьер.