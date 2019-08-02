Овечкин: Надеюсь, сборной пойдет на пользу назначение Кудашова

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал изменения в тренерском штабе национальной команды.

«Хорошо ли я его знаю? Я играл с ним. Надеюсь, сборной пойдет на пользу назначение Кудашова», – цитирует Овечкина ТАСС. Овечкин и Кудашов выступали вместе в московском «Динамо» с 2001 по 2004 год.

Напомним, в июне Алексей Кудашов заменил Илью Воробьева на посту главного тренера одновременно в сборной России и СКА.

Алексей Кудашов работал в качестве ассистента главного тренера в «Атланте» (2012 – 2013), в качестве главного тренера – в «Атланте» (2013 – 2015), «Локомотиве» (2015 – 2017). С июня 2018 года – тренер СКА. Бронзовый призер чемпионата России (2016). С апреля 2018 года входил в штаб сборной России.