Пеньковый мост в Кронштадте лишился своей уникальности. Переправу из шашек закатали асфальтом

Пеньковый мост в Кронштадте сменил покрытие. Чугунные шашки, являющиеся местной достопримечательностью, сменил асфальт. Фото переправы опубликовано в «Твиттере» 2 августа.

Ремонтом Пенькового моста занимается ООО «КАСТ». Стоимость работ составит 60,9 млн рублей. На информационном щите сообщается, что ремонт проводится в два этапа. Пока чугунные шашки находятся на реставрации, мост временно заасфальтировали. Завершить работы планируется в октябре.

Пеньковый мост через Обводный канал построили в 1873 году, по нему проходит Петровская улица. Переправу покрыли чугунными шашками по примеру нью-йоркских и бостонских мостовых.

В Петербурге оригинальный чугунный мост из шашек закатали в асфальт pic.twitter.com/FiiDnClzYX — Несобянин (@NeSobyanin) 1 августа 2019 г.