Посольство РФ в Лондоне направило очередную ноту в МИД Британии по поводу Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне в очередной раз направило ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны, касающиеся дела российских граждан Юлии и Сергея Скрипалей, сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства 2 августа.

Он отметил, что за полтора года с момента инцидента в Солсбери российская сторона так и не получила "каких-либо вразумительных ответов от официального Лондона" на более чем 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис, а также на запрос по линии Генеральной прокуратуры РФ об оказании правовой помощи.

"В этой связи в очередной раз направили в Форин Офис ноту с требованием отреагировать на ранее направленные соответствующие запросы российской стороны", – сообщил пресс-секретарь.

РФ призывает раскрыть информацию об обстоятельствах, ходе и результатах расследования по делу российских граждан и дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

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"В очередной раз призываем британские власти вернуться в международное правовое поле с тем, чтобы ответить на главные вопросы – какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад, кто на самом деле стоит за их отравлением и исчезновением, каким образом проходило их лечение, действительно ли британские правоохранительные органы заинтересованы в поиске правды о произошедшем и каковы официальные результаты этого расследования", – заявил представитель посольства, добавив, что российская сторона по-прежнему настроена на установление истины о событиях в Солсбери.

Напомним, власти США сегодня ужесточили антироссийские санкции как раз в связи с так называемым "делом Скрипалей".