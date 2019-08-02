МВФ дал прогноз по росту экономики России

Рост ВВП России в 2019 году составит 1,2%; несмотря на продолжающееся восстановление экономики, среднесрочные перспективы остаются скромными, следует из доклада, подготовленного Международным валютным фондом.

Отмечается, что «исполнительные директора (в составе исполнительного совета МВФ – RNS) высоко оценили власти за их разумную макроэкономическую политику, которая помогла снизить политическую неопределенность и смягчить последствия внешних шоков. Директора отметили, что, несмотря на продолжающееся восстановление, среднесрочные перспективы остаются скромными».

Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году рост ВВП России составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах – 2%. В МВФ призвали власти продолжить жесткую экономическую политику и проведение комплексных структурных реформ для ускорения потенциального роста, решения проблем управления, укрепления финансового сектора и подъема производительности.

В фонде призвали воздержаться от квазифискальной деятельности через Фонд национального благосостояния (ФНБ) и продолжить инвестировать ФНБ в качественные зарубежные активы.

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Исполнительный совет поддержал смягчение денежно-кредитной политики и призвал ЦБ сохранять осторожный подход к ее формированию, поскольку инфляционные ожидания еще не прочно закреплены.

Кроме того, эксперты МВФ поддержали меры по сдерживанию роста необеспеченного потребкредитования и отметили, что могут потребоваться дополнительные меры, если рост кредитования не ослабится.