«Газпром нефть» построила в Петербурге один из самых мощных в России суперкомпьютеров

«Газпром нефть» построила в Санкт-Петербурге вычислительный кластер для создания цифровых моделей месторождений Сибири и Арктики.

«По скорости передачи данных между узлами он превосходит многие российские суперкомпьютеры. Новая распределенная система вычислений способна обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду, что позволяет до 5 раз ускорить процесс цифрового моделирования», – сообщили в компании 2 августа.

Цифровые модели месторождений помогают специалистам принимать обоснованные инвестиционные решения, планировать будущую инфраструктуру активов и уровень добычи углеводородов. В ходе пилотного проекта суперкомпьютер показал производительность на уровне не менее 16 ТФлопс (16 трлн операций в секунду). Для примера: подобные мощности сопоставимы с работой 160 обычных компьютеров.

В ближайшей перспективе вычислительные мощности нового кластера также будут задействованы при работе с месторождениями Оренбургского региона и Сахалина. В дальнейшем проект планируется использовать для повышения эффективности освоения активов «Газпром нефти» в арктическом регионе.