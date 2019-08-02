«Каждое утро я просыпался с мыслью: дожить бы до пятницы». Победители шоу «Бешеная сушка» остались без миллионов

Участники марафона по похудению «Бешеная сушка» достигли намеченных целей в построении собственной фигуры, но не смогли получить обещанных миллионов. Петербургские организаторы популярного шоу уже после официального награждения сделали шаг назад и признали победу пары из Ростовской области недействительной.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 2 августа, с иском к ООО «Хочу похудеть» в Приморский суд обратились Сергей и Инна Децики из города Шахты. Пара победила в юбилейном, двадцатом, сезоне проекта «Бешеная сушка». «Каждое утро я просыпался с мыслью: дожить бы до пятницы», — описал в "Инстаграме" процесс похудения Сергей Децик, имея в виду ежедневные тренировки в спорзале. Супругам на торжественной церемонии в Москве вручили сертификаты на общую сумму в 3,6 млн рублей. Но деньги так и не были выплачены.

О разгоревшемся скандале писали СМИ. В публикациях организаторы обвиняли победителей в употреблении жиросжигателей и накрутке голосов.

Супруги через суд потребовали полагающееся им вознаграждение за победу, а также 100 тысяч рублей за причинённый моральный вред и ещё 86 тысяч рублей на оплату расходов.

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В суде представитель ответчика заявил, что о нечестной победе стало известно в день награждения. Участники шоу нарушили пункт 2.9 правил проведения фитнес-игры «Бешеная сушка», который запрещает каким-либо образом влиять на результаты голосования, в том числе агитировать за себя в социальных сетях.

Суд встал на сторону организаторов «Бешеной сушки» и в исковых требованиях Децикам отказал.

Основатель и идеолог проекта «Бешеная сушка» – петербуржец Василий Смольный. Каждый сезон соревнований по похудению длится пять недель. В течение этого времени участники получают через приложение инструкции с тренировками, выкладывают свои фото с результатами. Те, кто не справляется с программой, выбывают. Победителей выбирают по фотографиям с помощью онлайн-голосования на сайте проекта.