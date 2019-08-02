"Она сказала, что я лох". Обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки объяснил свой мотив

Петербуржцу Алексею Волнянко предъявлено обвинение в убийстве правозащитницы Елены Григорьевой. Следственный комитет опубликовал видеозапись проверки его показаний на месте и рассказа о возможном убийстве. В нем нет политики, только эмоции .

Как следует из размещенного 2 августа видео, Волнянко признает убийство Григорьевой. Домой к себе молодой человек позвал случайную знакомую «просто выпить».

«Я сказал, что у меня есть водка», – добавляет Волнянко.

По его утверждению, к убийству привели неосторожные слова.

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«Она слишком сильное оскорбление нанесла мне. Сказала, что я ничего не могу, что я лох, – сказал обвиняемый. – Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя».

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице. На кладовщика магазина «Эльдорадо» Волнянко следствие вышло с третьей попытки, изначально в убийстве подозревали дворника и бездомного.

Политический мотив в убийстве правозащитники подозревали из-за чрезвычайной активности Григорьевой. Она выходила на улицы в поддержку всевозможных меньшинств. Женщина числилась в жертвенном списке гомофобов-карателей из так называемого движения «Пила».