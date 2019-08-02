Разрешение на строительство в Муринском парке приостановлено. Защитники подали в суд на Госстройнадзор

Защитники Муринского парка подали в суд иск об отмене разрешения на строительство второй очереди спорткомплекса "Нова Арена", застройщика ООО «Анна Нова», на участке 1,8 га Муринского парка.

Как сообщила 2 августа инициативная группа «За сохранение Муринского парка», иск подан на Госстройнадзор. Предварительное заседание назначено на 26 августа 2019 года в Куйбышевском районном суде Петербурга.

«Суд также принял меры предварительной защиты по иску и приостановил действие разрешения на строительство до вступления в законную силу решения по нашему иску», – говорится в сообщении защитников.

На публичных слушаниях в апреле жители раскритиковали проект, потребовав вернуть участок в состав парка. Кроме того, инициативная группа неоднократно проводила пикеты, народные сходы в поддержку сохранения «зелени» и собрала 3,7 тысячи подписей горожан, которые были переданы Беглову.

Ранее стало известно, что «Анна Нова» приостановила вырубку на неопределенный срок. По словам представителя компании, будет рассмотрен вопрос изменения проекта. А три вице-губернатора получили выговоры за Муринский парк.